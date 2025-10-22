Kocaeli'de eğlence mekanında silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de bir eğlence mekanında taraflar arasında çıkan kavgada dehşet dolu anlar yaşandı. Caddeye taşan kavgada kimliği belirlenmeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 05:18

Olay, saat 22.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki alkollü eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Caddeye taşan kavgada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla O.C. ve H.S. vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından O.C., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, H.S. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

