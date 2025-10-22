Kayseri'de motosiklet otomobile çarptı: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosiklet sürücüsü otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayda araçta motosikletteki 2 kişi ve otomobildeki kadın sürücü ve bebeği yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Samanyolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Y.K. yönetimindeki motosiklet, F.K. yönetimindeki 38 KL 888 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.K. ve E.G. ile otomobil sürücüsü anne F.K. ve bebeği U.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 3 kişi ve 1 bebeği olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

