Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Giriş Tarihi: 22.10.2025 05:07

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle toprağın yumuşadığı bazı bölgelerde heyelan meydana geldi, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.