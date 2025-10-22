Yaşam

Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden olurken, bazı bölgelerde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan doğal afette kapanan yollar için çalışma başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

HATAY'DA YAĞMUR NEDENİYLE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sağanak nedeniyle toprağın yumuşadığı bazı bölgelerde heyelan meydana geldi, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.

Toprak kaymasıyla nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı. Heyelanın ardından bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak kayması ve su altında kalan yollarda temizlik çalışması başlattı.

