Hatay'da balçığa saplanan eşek vinçle kurtarıldı

Hatay'da dere yatağında balçığa saplanan eşek, vinç yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:34

Paylaş



ABONE OL

Olay, Kırıkhan ilçesi İçada İskan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir vatandaşa ait eşek, dere yatağında otlandığı esnada balçığa saplandı. Durumu fark eden çevredekiler hayvanı kurtarmakta başarısız olunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi. Hayvanı kurtarılan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür etti.