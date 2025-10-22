Iğdır’da yoğun sis etkili oldu

Iğdır’da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi nedeni ile sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Merkezde sis etkili olurken sürücüler sis lambalarını yakarak yavaş yavaş ilerledi. Iğdır - Doğubayazıt karayolunda da görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, takip mesafesini koruyarak yavaş yavaş ilerledi. Sis bulutlarının arasında kendini gösteren Güneş ise görsel şölen oluşturdu.