Erzincan'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Erzincan Yeni Mahalle'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 08:36

Kazada yaralanan sürücülerden biri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda bir yangın riskine karşı itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

