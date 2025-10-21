Zirai dondan etkilenen üreticilerin dikkatine! 406 milyonluk destek

Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:46

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Denizli için zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 406 milyon 258 bin 205 TL destek ödemesini hesaplarına aktarıyoruz" ifadeleri yer aldı.