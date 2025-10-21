Yaşam

Zirai dondan etkilenen üreticilerin dikkatine! 406 milyonluk destek

Denizli’de ÇKS’ye kayıtlı, tarım sigortası bulunmayan zirai dondan etkilenen üreticilere 406 milyon 258 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılıyor. Bu kapsamda TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar için ise 24 Ekim Cuma günü saat 18.00’den sonra aktarım yapılacağı ifade edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Denizli için zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 406 milyon 258 bin 205 TL destek ödemesini hesaplarına aktarıyoruz" ifadeleri yer aldı.

(Foto: AA) (Foto: AA)

TC kimlik numarası son hanesi 4,6,8 vergi kimlik numarasının sonu 1,3,4,5,6,7,8,9 olanlar için 20 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'den sonra aktarım yapılacağı ifade edildi.

TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar için ise 24 Ekim Cuma günü saat 18.00'den sonra aktarım yapılacağı ifade edildi.

