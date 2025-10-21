Yaşam

Osmaniye'de korku dolu anlar! Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Osmaniye'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste çıkan yangın hasara yol açtı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale ilçesi Türkmen beldesi yakınlarında 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden alevler yükselmeye başladı.

Otobüsü emniyet şeridine çeken şoför, yolcuları da tahliye etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.