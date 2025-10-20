Samsun'da uyuşturucu tacirine ağır ceza!

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma neticesinde yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

20.10.2025

Olay, 17 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan otobüsle Samsun'a gelen S.S., 18 Haziran 2024 günü saat 23.30 sıralarında Samsun Otogarı'nda otobüsten indiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada, toplam 650 gram metanfetamin ele geçirildi.



Tutuklanarak cezaevine gönderilen S.S.'nin yargılaması Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tamamlandı. Mahkeme, sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 131 bin 200 TL adli para cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

