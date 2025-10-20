Lüks motoryattan 39 düzensiz göçmen çıktı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hareket halindeki bir motoryattan 19'u çocuk olmak üzere 39 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 18:09

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki motor ya içinde 19'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.



Marmaris ilçesi açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli motor yat durdurulmuş, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

