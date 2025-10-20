Kırıkkale'de kavşakta korkutan kaza: 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil başka bir araca kavşakta çarptı. Olayda 2 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 18:19

Kaza, Kırıkkale-Konya karayolu üzerindeki Hacılar beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.O. (22) idaresindeki 06 ESV 032 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 34 DYH 989 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü M.K. (50) ile eşi S.K. (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

