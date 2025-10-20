Erzurum'da doktordan engelli hastaya skandal sözler! Kalem fırlattı hakaretler yağdırdı

Giriş Tarihi: 20.10.2025 13:08

Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine müracaat eden yüzde 95 engelli Cumhur Tunç'a (68) kızıp bağıran ve "Bu nasıl yobazlık" diyerek hakaret eden, tepki gösteren oğluna da kalem fırlatan Dr. K.Z.M. hakkında soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Tunç'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Olay, Horasan Devlet Hastanesi'nde 16 Mayıs 2025 günü meydana geldi. İlçede yaşayan KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı sebebiyle oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Küçük oğlu ile birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evraklarını dolduran Dr. K.Z.M., önündeki muayene evrakına not alarak "Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun?" sorularını yöneltti. Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" dedi. Bunun üzerine Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. Sana bekleyeceksin diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştu.