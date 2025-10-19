Kayseri'de feci kaza: Otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı

Kayseri'de akşam saatleri seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:09

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Gömeç Mahallesi Sivas Bulvarı'nda H.E. (76) yönetimindeki 66 AAY 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada Hatun E.'nin (71) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan H.E. ve O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN