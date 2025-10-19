Malatya'da 2 farklı kazada 3 kişi yaralandı

Malatya-Adıyaman karayolu Erkenek Tüneli’nde ve Doğanşehir ilçesinde iki farklı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:05

Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nde meydana gelen ilk kazada, Adıyaman istikametine seyir halinde olan A.Ö. (31) idaresindeki 79 ABS 819 plakalı motosiklet, tünel içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak sürüklendi. Kazada sürücü yaralandı.



Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ise N.A. (51) idaresindeki 44 AFR 303 plakalı otomobil, kavşağa girmek istediği sırada Adıyaman istikametine seyreden Z.A. (46) yönetimindeki 34 BR 1938 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada N.A. (51) ve A.N.A. (14) yaralandı.



Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

