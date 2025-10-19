5 yıldır lösemi ile mücadeleyi ediyordu! Gencay için yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:17

Çanakkale'de yaşayan Gencay Demir için 6 yaşındayken Lösemi teşhisi konuldu. Aradan geçen 5 yılın ardından minik Gencay, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Bugün ise Çanakkale Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çanakkalespor-Kepezspor maçı öncesi 18 Mart Atatürk Stadyumu'nda yüzlerce balon Gencay için gökyüzüne bırakıldı.

"HER GÜN ACILAR ÇEKTİM"

Gencay Demir, etkinliğin ardından açıklamalarda bulunarak çok mutlu olduğunu söyledi. Demir, "Çok zor bir hastalığı atlattım. Her gün acılar çektim, ağladım. Zar zor dayandım ama hastalığı yendim. İnşallah benim gibi hasta olan çocuklarda hastalığı yener. Herkes mutlu olsun istiyorum. Bu etkinliği çok istiyordum. Beni kırmayıp bu etkinliği gerçekleştirdiler. Çok mutluyum" dedi.