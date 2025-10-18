Büyükçekmece'de TIR devrildi!
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AAR 214 plakalı TIR, Büyükçekmece mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi.
TIR'ın sürücüsü, aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Devrilen TIR'ın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı sağlanamıyor.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken TIR'ın kaldırılması için çalışma yapılıyor.