Mevlüt öğretmeni hayattan koparmıştı! Korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı | Çarpma hızı 229 kilometre

Biyoloji öğretmeni olan Mevlüt Külcü'nün eşi Kadriye Başak Külcü, yaptığı açıklamada yaşadıkları acıyı ve isyanı dile getirdi. Eşinin yaralı olduğunu düşünerek hastaneye gittiğini belirten acılı eş, "Ben yoğun bakımın önüne giderim diye düşünürken, Adli Tıp'ın önüne gittim. Tabii ki kadere inanıyoruz ama bunun bir cinayet olduğu, trafik kazası adı altında bir vahşet olduğu sonucuna vardık" ifadelerini kullandı.

Konya'daki korkunç kazanın ardından olay yerinden görüntü (DHA)

HİÇ FREN YAPMAMIŞ...

Hukuk sisteminden emsal bir karar beklediğini vurgulayan Külcü, "Kaza görüntüleri incelendiğinde hiçbir fren izi olmadığı görülüyor. Bunun istenmeden meydana gelen bir trafik kazası olarak değil, birinin canını almak üzere yola çıkılmış bir olay olarak ele alınmasını istiyoruz. Ruhumun yarısını eşiyle birlikte toprağa gömen birisi olarak, adaletimizden bu duyarlılığı talep ediyorum. İnşallah bu insan birkaç yıl ceza alıp, tekrar birinin canını almak için yola çıkmaz. Benim çocuklarım gibi başkalarının çocukları babasız kalmasın" çağrısında bulundu.

OĞLU BABASINI ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Eşinin yokluğunu kabullenmekte zorlanan 10 yaşındaki oğlunun durumunu da anlatan Kadriye Başak Külcü, "Oğlum bir türlü babasının ölümünü kabullenemiyor. Benim telefonumdan, belki telefonu açar umuduyla babasını arıyor" diyerek yürekleri dağladı.

Mevlüt Külcü, geride gözü yaşlı bir aile, iki evlat ve yetiştirdiği başarılı öğrenciler bıraktı. Görev yaptığı okulda hazırlanan anı defteri ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.