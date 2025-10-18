Mevlüt öğretmeni hayattan koparmıştı! Korkunç kazanın ayrıntıları ortaya çıktı | Çarpma hızı 229 kilometre
Konya’da trafik kurallarını hiçe sayan bir hız tutkusu, korkunç bir kazayla sonuçlandı. Kırmızı ışıkta bekleyen 40 yaşındaki kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, kaza sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinde aracın hızının tam 229 kilometre olduğu tespit edildi. Kazaya neden olan ve tutuklanan sürücü İsmail Andaç (41), “229 kilometre hıza nasıl çıktığımı bilmiyorum” diyerek savunma yaptı.
Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, kırmızı ışıkta beklerken, İsmail Andaç yönetimindeki otomobilin arkadan çarpmasıyla feci şekilde can verdi. Çarpmanın şiddetiyle aracı ikiye bölünen Külcü, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Andaç yaralandı ve tedavisinin ardından tutuklandı.
KAMERA KAYITLARI DEHŞET VERİCİ HIZI ORTAYA ÇIKARDI
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin kazaya karışan araçta fren izi olmaması üzerine, kavşaktaki kamera kayıtlarını incelemesiyle çarpmanın hızı saniye saniye tespit edildi. Yapılan ölçümlerde, Andaç'ın otomobilinin kamera açısına girdiği 207 metrelik mesafeyi sadece 3,5 saniyede katettiği belirlendi. Bu veriler ışığında, aracın çarpma anındaki hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı.
"NASIL ÇIKTIĞIMI BİLMİYORUM, KEŞKE BEN VEFAT ETSEYDİM"
Tedavisinin ardından tutuklanan sürücü İsmail Andaç, ifadesinde büyük bir pişmanlık yaşadığını iddia etti. Andaç, hız sınırlarına her zaman uyduğunu öne sürerek, "Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını da bilmiyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Ayağımı frene bile atmamışım, 'Hiç fren izi bile yok' dediler. Ben kendimi kaybetmişim. Vefat edenin iki evladı varmış, benim de iki evladım var. Böyle bir olaya bilinçli olarak sebebiyet vermem mümkün değildir" dedi.