İstanbul'da akılalmaz olay! Turist çifte dehşeti yaşattılar | Polis operasyonla kurtardı

Eyüpsultan’da inşaat halindeki bir binada rehin tutulan Fas uyruklu A.H. (30) ve nişanlısı H.R. (29), polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. İstanbul’a turist olarak gelen çiftin, fidye amacıyla 4 gündür rehin tutulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 18.10.2025 12:02

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Ardından pencereden atlayan kadını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın birinci katından atlayarak hafif yaralanan kadına ilk yardımda bulundu. Fas uyruklu A.H.'nin ifadeleri üzerine binaya giren polis, A.H.'nin nişanlısı H.R.'yi elleri ve ayakları bağlı şekilde bir odada buldu.

Faslı çifti fidye için 4 gün rehin tutan zanlılar yakalandı (DHA) Kurtarılan H.R. ve nişanlısı A.H., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken inşatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, kama olarak tabir edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.