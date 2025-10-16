Geziden dönen 17 öğrenci hastanelik oldu!

Kütahya'da, geziden dönerken rahatsızlanan 17 lise öğrencisi bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 00:49

Muğla'dan Eskişehir'e gezi için giden bir lisenin öğrencileri, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetiyle 17 öğrenci, Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu.

Tedavi altına alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

