İzmir'de silahlı saldırı: 6 gözaltı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 110 dolu fişek, 20 dolu kartuş ile uzun ve kısa tabanca şarjörleri ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 01:30

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.E.H'nin iş yerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.M, B.A, U.C, S.A, R.A. ve N.E.H. gözaltına alındı.

EVDEN ADETA CEPHANE ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 110 dolu fişek, 20 dolu kartuş ile uzun ve kısa tabanca şarjörleri ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

