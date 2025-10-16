Ankara’da oto tamir dükkanında yangın! Araçlar hasar gördü

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir oto tamircisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan yangın söndürülürken tamirhane ve içinde bulunan araçlar zarar gördü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir oto tamircisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken tamirhane ve içinde bulunan araçlar zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

