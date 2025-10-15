Tuzla tersanesinde feci olay! Korkutan patlamada 1 ölü 4 yaralı

Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 15:07

Paylaş



ABONE OL

Tuzla'da, tersaneler bölgesinde bakımı yapılan gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.



Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.





Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.



Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.





"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 İŞÇİ YARALANDI"

A Haber muhabiri Erşan Karaca, patlamanın yaşandığı Tuzla'dan son durumu aktardı. Patlamanın, tadilat aşamasındaki bir geminin makine dairesinde gerçekleştiğini belirten Karaca, yaralıların olduğunu söyledi:



"İstanbul'un en önemli sanayi bölgelerinden biri olan Tuzla Tersaneler mevkiinde, tadilat aşamasında olan bir gemide meydana gelen bir patlama bölgede kısa süreli paniğe neden oldu ve ilk belirlemelere göre ise geminin makine dairesinde gerçekleşen patlamada dört işçi yaralandı."



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Karaca, patlamanın şiddetiyle makine dairesinde hasar oluştuğunu ve yaralanan işçilerin hemen hastaneye kaldırıldığını belirtti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı:



"Patlamanın şiddetiyle makine dairesinde hasar oluşurken, olay sırasında bölgede çalışan dört işçi de yaralandı. Yaralanan dört işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi."



GAZ SIKIŞMASI MI, KAYNAK HATASI MI?

Erşan Karaca, patlamanın nedenine ilişkin ihtimallerin değerlendirildiğini ve kesin sonucun yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade etti. Olası bir yangın riskine karşı itfaiye ekiplerinin de bölgede önlem aldığını söyledi:



"Patlamanın kesin nedeni, makine dairesindeki gaz sıkışması, kaynak çalışmaları sırasında oluşan kıvılcım veya teknik bir arıza olup olmadığı yönünde ise detaylı araştırmaların ardından netlik kazanacak. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, patlamanın ardından oluşabilecek olası bir yangın riskine karşı önlem aldı."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN