Otoparktaki araç bomba gibi patladı! Alevler yükseldi: Çok sayıda kişi tahliye edildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı bir apartmanın otoparkında korku dolu anlar yaşandı. Park halindeki bir araçta meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Alevler nedeniyle apartmanı dumanlar sardı ve çok sayıda kişi etkilendi. Binada mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 21:08

Paylaş



ABONE OL

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı bir apartmanın otoparkında park halindeki bir araçta meydana gelen patlama ve yangın paniğe neden oldu.

İstasyon Mahallesi Tunç Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın otoparkındaki araç, iddiaya göre bomba gibi patlayarak alev aldı. Patlamanın etkisiyle çevrede büyük bir gürültü duyulurken, apartmanı kısa sürede duman sardı.

İlk belirlemelere göre çok sayıda vatandaş dumandan etkilenirken, binada mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, otoparkta bulunan 2 aracın zarar gördüğü öğrenildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN