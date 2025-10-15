Otomobil, 4 otomobil ile motosiklete çarptı; o anlar kamerada

Bursa'da otomobilin duran trafikte bekleyen 4 otomobil ile motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

15.10.2025 10:58

Kaza, dün öğle saatlerinde, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İzmir yönünde ilerleyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoğunluk nedeniyle duran trafikte bekleyen 4 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ise başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.