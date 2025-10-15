Niğde'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin trafik bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.
Eğitimlerde öğrencilere trafik kurallarına uymanın önemi, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi güvenliği ve bisiklet sürerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrıca uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin konuları pekiştirmesi sağlandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliği bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla eğitim faaliyetlerimiz aralıksız sürecektir" ifadelerine yer verildi.