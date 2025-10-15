Yaşam

Niğde'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin trafik bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Niğde'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
06-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen önleyici faaliyetler kapsamında; Atatürk Ortaokulu ile 75. Yıl Mehmet Göker Meslek Lisesi'nde öğrenim gören 228 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitimlerde öğrencilere trafik kurallarına uymanın önemi, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi güvenliği ve bisiklet sürerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrıca uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin konuları pekiştirmesi sağlandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliği bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla eğitim faaliyetlerimiz aralıksız sürecektir" ifadelerine yer verildi.