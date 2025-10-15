Samsun'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 tefecilik karşılığı alınan senet, ruhsatsız tabanca, borçluların listelendiği 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.