Gaziantep'te korkunç olay! Tüküren hastasını iğne ile öldürdü
Gaziantep’te 3 yıl önce meydana gelen bir trafik kazasında dizinden yaralanan Abdürrezzak Baysal, kaldırıldığı hastanede şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hastanede görevli bir hemşirenin mahkemede verdiği ifade büyük yankı uyandırdı. Hemşirenin anlattıkları, Baysal’ın ölümüne ilişkin karanlık noktaları yeniden gündeme taşıdı. Olayın aydınlatılması için adli süreç devam ederken, duruşmalarda yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.
Gaziantep'te üç yıl önce trafik kazası geçiren Abdurrezzak Baysal (27), dizinden yaralandı. Özel hastanede tedaviye alınan ve genel durumu iyi olan Baysal, yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Aile suç duyurusunda bulundu.
Sabah'ın haberine göre Yapılan soruşturmada hastanede görevli bir hemşirenin, doktor talimatı olmaksızın, başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği ortaya çıktı. Şüpheli ölüm üzerine otopsi talep edildi.
Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu net şekilde ortaya çıktı. Görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.