Gaziantep'te korkunç olay! Tüküren hastasını iğne ile öldürdü

Hastanede hayatını kaybeden Abdürrezzak Baysal

BAŞKA HASTANIN İLACINI VURDULAR



Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., "Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu.Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi. İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular" diye ifade verdi.