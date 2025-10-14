FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması! 13 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile 2008 ve 2011 yılları adli yargı sınavları sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 08:34

Paylaş



ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2008 ve 2011 adli yargı sınavları ile 2010 KPSS sorularına sınavdan önce FETÖ üyelerince erişildiği ve soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine aralarında FETÖ'nün KPSS'ye yönelik oluşturduğu çalışma evlerinde kalan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarının da olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.