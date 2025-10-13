Hatay'da park halindeki araç yandı
Hatay’ın İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Alevler diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınırken, araç kullanılmaz hale geldi.
Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan otomobilden alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle diğer araçlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobil kullanılmaz hale geldi.