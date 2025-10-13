Elazığ'da güvercin hırsızlığı kameralara yansıdı

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde bir kişi, bir iş yerinin bahçesinde bulunan kümese girerek güvercinleri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 10:36

Akçakiraz beldesinde bir kişi, bir iş yerinin bahçesinde bulunan kümese girerek güvercinleri çaldı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah geldiğinde güvercinlerin olmadığını gören şahıs, güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde bir kişinin kümesi açarak güvercinleri bir kutuya koyduğu görüldü. Bunun üzerine şahıs, şikayetçi oldu.