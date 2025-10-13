İzmir'de bulundu! Tam 1800 yıllık | Kime ait olduğu araştırılıyor

Giriş Tarihi: 13.10.2025 10:56

İzmir'deki Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda 90 santimetre genişliğinde, 110 santimetre boyunda Roma dönemine ait 1800 yıllık bir heykelin gövdesi bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, "Heykelin bir imparatora mı yoksa bir tanrıya mı ait olduğu konusunda çalışmalarımız sürüyor. İmparator Hadrianus'a ait olma ihtimali yüksek. Ancak tanrısal bir kimlikse, Zeus'a da ait olabileceğini değerlendiriyoruz. Meslektaşımla aramızdaki tartışmalarda Büyük İskender'e ait bir heykel olabileceğini konuştuk. Çünkü Büyük İskender, İzmir'in kurucularından" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından yürütülen Smyrna Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Ticaret Odası ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. destekleriyle sürüyor. İzmir merkezinde en büyük antik dönem agoralarından biri olan Smyrna Agorası ile Akdeniz'in en büyük tiyatrolarından biri olan Smyrna Tiyatrosu yapılan çalışmalar ile gün yüzüne çıkarılıyor. Kadifekale'den Kemeraltı'na kadar uzanan ve Büyük İskender tarafından 193 hektarlık alanda kurulan kentte yapılan arkeolojik kazılarla farklı dönemlere ait binlerce obje keşfediliyor. UNESCO tarafından 2020 yılında 'İzmir Tarihi Liman Kenti' adıyla oluşturulan miras alanının bir parçası olarak Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Smyrna Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, belden üst kısmı olmayan eni 90 santimetre boyu ise 150 santimetre olan heykel bulundu.