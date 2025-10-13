28 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim günü okullar tam gün mü, yarım gün mü?

Ekim ayının ikinci haftası sürerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşmadan iş ve okul planları gündemin üst sıralarına çıktı. “28 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor?” sorusu arama listelerini zorlarken, resmi tatil takvimi yıl sonu planlarını şekillendiriyor. Okullarda ve kamu kurumlarında işleyişe dair araştırmalar hızlanmış durumda.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü yaklaşırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu şimdiden hissedilmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi, 28 Ekim'in yarım gün olup olmayacağını ve tatil süresinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler için resmi tatil takvimi ekim ayının en çok merak edilen gündem maddesi haline geldi.

A Haber Foto Arşiv 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor? 2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çarşamba gününe denk geliyor. Bu kapsamda, ülke genelinde tüm resmi kurumlar, okullar ve bankalar kapalı olacak. Bayram kutlamaları ise her yıl olduğu gibi 28 Ekim akşamından itibaren çeşitli illerde düzenlenecek etkinliklerle başlayacak.