28 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim günü okullar tam gün mü, yarım gün mü?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü yaklaşırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu şimdiden hissedilmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi, 28 Ekim'in yarım gün olup olmayacağını ve tatil süresinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler için resmi tatil takvimi ekim ayının en çok merak edilen gündem maddesi haline geldi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor?
2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çarşamba gününe denk geliyor. Bu kapsamda, ülke genelinde tüm resmi kurumlar, okullar ve bankalar kapalı olacak. Bayram kutlamaları ise her yıl olduğu gibi 28 Ekim akşamından itibaren çeşitli illerde düzenlenecek etkinliklerle başlayacak.
28 Ekim Tatil Mi, Yarım Gün Mü?
Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Salı günü, her yıl olduğu gibi resmi olarak yarım gün tatil ilan ediliyor. Kamu kurumları, bankalar ve okullar öğle saatine kadar hizmet verecek, ardından mesai sona erecek. Bu nedenle 28 Ekim öğleden sonra başlayacak tatil, birçok kişi için kısa bir mola fırsatı yaratacak.