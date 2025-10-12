Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar kent merkezinde yağmur etkili oldu

Tokat kent merkezinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü sabah saatlerinde kent merkezi yağmura, yüksek kesimler ise sezonun ilk karına uyandı.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 12:27

Paylaş



ABONE OL

Tokat yeni güne yağmur ve soğuk havayla uyandı. Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak, hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Topçam Yaylası ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Yaylada yaşayan vatandaşlar güne kar manzarasıyla başlarken, bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2-3 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Topçam yaylasının beyaza büründüğünü söyleyen Haydar Ercan; "Tokat Topçam Yaylasındayım. 12 Ekim Pazar gününde kar yağışıyla uyandık. Bu yıl Tokat kara erken kavuştu. Ağaçlar adeta beyaz gelinlik giydi. Kar bereketiyle gelir inşallah" dedi.