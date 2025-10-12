Eskişehir'de polisten kaçan minibüs terk edilmiş halde bulundu

Eskişehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ve izini kaybettiren 16 BPV 302 plakalı minibüs, bir sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Eskişehir'de polisin "Dur" ihtarına uymayan 16 BPV 302 plakalı minibüs ekipleri harekete geçirdi. Emek Mahallesi ve 71 Evler Mahallesi'nin cadde ve ara sokaklarında hızla kaçmaya başladı. Dakikalarca polisten kaçan araç, izini bir ara kaybettirdi. Ruhsat sahibinin adresi Bursa'da olsa da ruhsatın bir önceki adresi olan 71 Evler Mahallesi Cenuplu Sokağı polis ekipleri kontrol etti. Ekiplerce araç, sokak üzerindeki bir ikametin önünde terk edilmiş halde buldu. Araç sahiplerini arayan polis ekiplerine bir kadının, "Araca ceza yazmayın zaten evimiz kötü halde. Arabayı kredi ile aldılar" dediği görüldü.