Erciyes Dağı beyaza büründü: Yoğunlaşarak devam edecek

Erciyes Dağı’nda gece başlayan kar yağışıyla dağ beyaza büründü. Bölgede kar yağışının yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 11:50

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar etkili oluyor.



Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte dağın etekleri beyaza büründü. Bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Beyaza bürünen Erciyes'te güzel görüntüler oluştu.

