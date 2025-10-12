Sabah karşı deprem! Muğla sallandı | AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliği ise 12,04 kilometre olarak ölçüldü.

