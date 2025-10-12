Bursa'da yaşanan kaza ders olmadı

Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isterken ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören bir yaşlı adamın ise hiç bir şey olmamış gibi o noktadan karşıya geçmeye çalışması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 12:38

Paylaş



ABONE OL

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi eski Gemlik yolu hurda pazarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaş, 16 MC 0059 plakalı aracın çarpması sonucu yolun ortasında yere düştü. Ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı bölgede polis ekipleri gerekli incelemeler yaparken, yaşlı bir vatandaşın ise kaşıya geçmeye çalışması dikkat çekti. Az önce yaşanan kazayı görmesine rağmen aynı yolu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşın umursamazlığı 'pes' dedirtti.