Gaziantep’te otomobilin çarptığı çocuk 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanedeki 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 10 Ekim günü İslahiye ilçesi Nurdağı karayolu üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, D.D. (24) kontrolündeki 34 KD 327 plakalı Mercedes marka otomobil, yaya üst geçidi yerine yoldan karşıya geçmeye çalışan Abdurrahman Dede'ye (8) çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve ağır yaralanan Abdurrahman Dede, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne ardından da durumunun ağır olması sebebiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Otomobilin çarptığı çocuk, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

Şehir hastanesinde tedavisi devam eden Dede, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin, Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.