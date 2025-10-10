Erbaa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Alacabal Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, şehir merkezinden Alacabal Mahallesi'ne seyreden D.Ö. (36) yönetimindeki 60 KU 655 plakali otomobil, Alacabal Mahallesi'nden şehir merkezine giden İ.K. (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı minibüsle çarpıştı.
Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu E.Ö. (18), minibüsdeki İ.K. (16), F.K. (45), P.K. (21) yaralandı.