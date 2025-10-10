Yaşam

Erbaa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Kaza, saat 17.30 sıralarında Alacabal Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, şehir merkezinden Alacabal Mahallesi'ne seyreden D.Ö. (36) yönetimindeki 60 KU 655 plakali otomobil, Alacabal Mahallesi'nden şehir merkezine giden İ.K. (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı minibüsle çarpıştı.

Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu E.Ö. (18), minibüsdeki İ.K. (16), F.K. (45), P.K. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

