Gaziantep'te 7 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonunda 7 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Adresteki aramalarda 7 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.