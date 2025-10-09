Gaziantep'te 7 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonunda 7 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Adresteki aramalarda 7 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.