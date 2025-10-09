09 Ekim 2025, Perşembe

Gaziantep'te 7 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep’te 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.10.2025 10:14
Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonunda 7 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.
