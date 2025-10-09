Batman'da silahını temizlerken kazara kendini vurdu
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kişi silahını temizlerken kazara kendini vurdu. Kozluk İlçe Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi olduğu öğrenilen Mehmet Salim ışık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Kozluk ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin giriş katındaki daireden silah sesi duyan akrabalarının ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi Mehmet Salim Işık'ı (66) silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. Işık, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede kanaat önderi olan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Işık'ın tabancasını temizlemeye çalışırken kaza ile ateş alması üzerine kendini vurduğu iddia edildi.