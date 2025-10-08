Karabük’te evden bir kamyon çöp çıktı

Karabük’te bir apartman dairesinden çıkan çöp miktarı görenleri şaşkına çevirdi. Polis eşliğinde girilen evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Olay, Cevizkent TOKİ konutlarında meydana geldi. H.M. isimli kişiye ait daireyi çöp eve dönüştürdüğü yönünde çevre sakinlerinin şikâyeti üzerine ekipler harekete geçti. Karabük Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri, polis gözetiminde eve girdiğinde karşılaştıkları manzara karşısında adeta şok yaşadı.

Evde, çuvallar içinde istiflenmiş bir kamyon dolusu çöp bulundu. Ekiplerin binanın camında aşağıya attığı çöpleri kepçe yardımı ile kamyona yüklenerek tahliye edildi.

Öte yandan şahsın sadece ev değil, binanın otoparkında bulunan bir traktör römorkuna da çöp malzemelerinin doldurulduğu belirlendi.