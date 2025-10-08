Konya'da kum fırtınası etkili oldu

Adana kara yolunda kum fırtınası etkili oldu. Kum fırtınası zaman zaman görüş mesafesini düşürdü.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:59

Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatteki hızını 21 kilometreye kadar yükselten rüzgar nedeniyle kum fırtınası oluştu. Kum fırtınası özellikle Konya- Adana kara yolunda görüş mesafesini yaklaşık 20 metrelere kadar düşürmesine neden oldu. Etkili olan kum fırtınası nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerde yakınlardaki dinlenme tesislerine girerek fırtınanın geçmesini bekledi.