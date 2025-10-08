Kamyonet bisiklet sürücüsüne çarptı: 2 kişi feci şekilde can verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde kamyonet sürücüsü, elektrikli bisiklete çarptı. Kazada bisiklette bulunan sürücü ve olay yerinde bulunan bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 04:48

Paylaş



ABONE OL

İzmir'in Bornova ilçesinde kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Elektrikli bisikleti kullanan ve olay yerinde hayatını kaybeden Suriye uyruklu Osman Haciali'nin ardından kaza sırasında arkasında bulunan ve ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed Ahmed de kurtarılamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN