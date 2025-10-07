Galata Kulesi'nde beğeni toplayan görüntü: Filistin bayrağı yansıtıldı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı yurdun dört bir yanından protesto edilirken bu kez İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Galata Kulesi'nde Filistin için anlamlı bir görüntü yansıtıldı. Gazze'de yaşanan soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı yansıtıldı.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 22:30

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımı, Sumud Filosu'nda yaşananları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı'nı yansıttı. (DHA)

