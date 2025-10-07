Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Bursa-Yalova yolunda bir tır seyir halindeyken alev aldı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken büyük kısmı alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 14:59

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 13.15 sıralarında Bursa - Yalova yolu Dürdane yokuşunda meydana geldi. Bursa'dan Yalova yönüne gitmekte olan tırın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekti ve ilk olarak alevlere kendi imkanları ile müdahale etmek istedi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevler ön kısmını sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlere teslim olan tırın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.