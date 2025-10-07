Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Açık Sistem Global Yasadışı Bahis Site Paneli" kullanarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheliler F.T, A.K, E.B, Y.Y. ve F.Y. yakalandı. Operasyonda 8 cep telefonu, 13 SIM kart, 2 masaüstü bilgisayar ve modem ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

