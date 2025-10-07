Kayseri'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan H.A. (38) ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A. (43), yakalandı.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:18

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan H.A. ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan H.A. ile G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.