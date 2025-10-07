İran'dan yeni gaz rezervi keşfi! 10 trilyon fitküp doğal gaz bulundu

İran, Fars eyaletinin güneyinde bulunan Pazen sahasında yapılan çalışmalar sonucunda 10 trilyon fitküp (283 milyar 168 milyon metreküp) doğal gaz rezervi keşfinin yapıldığını duyurdu. Konuya ilişkin Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın yaptğı açıklamada 'Fars eyaletinin güneyinde yer alan ve kuzeyde Buşehr eyaletine kadar uzanan bu saha, yaklaşık 22 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Bölgede 7-8 yıl aradan sonra yeniden başlattığımız çalışmalar sonucunda bu keşfi gerçekleştirdik' ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 01:52

283 MİLYAR 168 MİLYON METREKÜP GAZ REZERVİ



Paknezhad, "Bu sahada 10 trilyon fitküp (283 milyar 168 milyon metreküp) gaz bulunuyor. Yüzde 70'lik geri kazanım oranını dikkate aldığımızda en az 7 trilyon fitküp gaz çıkarılabilir. Bu miktar, ülkenin toplam gaz üretiminin yaklaşık 18 yıllık kesintisiz üretimine denk geliyor" dedi.



40 AY İÇİNDE ÜRETİM BAŞLAYACAK



Yaklaşık 40 ay içinde sahada üretime başlanmasının planlandığını kaydeden Paknejad, "Bu keşfin en önemli özelliği, ilk kez yatay bir katmana ulaşmamız oldu. Burada en az 200 milyon varil ham petrol tespit ettik. İlerleyen aşamalarda yapılacak ayrıntılı incelemelerle bu miktarın artması bekleniyor. Yeni rezervin eklenmesi ise önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek enerji dengesizliklerinin giderilmesine önemli katkı sağlayacak" dedi.



İRAN'DA GAZ REZERVLERİ



Rusya, 47 trilyon metreküplük kanıtlanmış rezervle dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahip ülke konumunda bulunurken, İran 34 trilyon metreküplük rezerviyle ikinci sırada yer alıyor. Küresel gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 17'sini elinde bulunduran İran, enerji üretiminde büyük ölçüde doğal gaza bağımlı. Ülkenin sanayi ve elektrik ihtiyacının önemli bir bölümü bu kaynaktan karşılanıyor. İran'ın gaz üretiminde en kritik rolü ise Katar'la ortak olan Güney Pars sahası üstleniyor. Buna karşın son yıllarda uygulanan yaptırımlar ve teknolojik kısıtlamalar, yeni rezervlerin keşfi ve geliştirilmesini yavaşlattı. Bu durum, ülkenin sahip olduğu büyük potansiyeli tam anlamıyla değerlendirmesinin önünde önemli bir engel oluşturuyor.

